Какие улицы Липецка останутся без холодной воды и света во вторник 16 мая

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 16 мая в Липецке отключат свет и холодную воду. С 9.00 до 13.00 без электроэнергии останутся жители дома №6А по улице Луначарского. С 14.00 до 17.00 свет погаснет по улицам Терешковой 28, 32/3, 38, 38а - 40; Циолковского, 37/3, 37/4, 38г, 38д, 39/2, 41, 43. А с 9.00 до 17.00 – на площадях Ленина и Соборная, 1, 3; улицах Зегеля, 1; Леваневского, 1, 23; Островского,2, 4, 4а, 13; Ботаническая, 4, 19, 23а, 24а, 25, 26, 29, 34; проезд Боевой, 1, 2. Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-0-220.

С 10.00 до 20.00 холодную воду отключат по улицам Депутатская, 51а, 52-57, 52а, 53а, 55а, 55б, 61, 61а, 63, 65, 78, 80, 81; Индустриальная, 1-5; Киевская, 34, 36, 41; Гоголя, 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41; Ульяны Громовой, 5, 7, а также в частном секторе по улице Гоголя.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Депутатская, 54; Громовой, 5. Также с 10.00 до 20.00 давление воды понизится у жителей микрорайонов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 24, МЖК, «Университетский», Опытной станции, 10-ая Шахта, район Карьера, Нефтебазы, Центр, проезд Поперечный, проезд Универсальный. Дополнительная информация по телефонам: *6048, 236-048.