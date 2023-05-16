Липецкий «Металлург» проиграл во Владивостоке

Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Накануне, 15 мая, в рамках 8-го тура первенства России по футболу в группе 3А второй лиги липецкий «Металлург» гостил во Владивостоке. После нулевого первого тайма команды устроили голевую феерию во второй половине игры. На 48-й минуте «Динамо» вышло вперед после гола Максима Машнева. На 73-й минуте Денис Миронов удвоил перевес хозяев поля. На 86-й минуте Максим Елеев подарил «сталеварам» надежду на ничью, но «точку» в матче поставил Данил Бабин на 88-й минуте. Итог – 3:1 в пользу динамовцев.

После вчерашнего игрового дня наши парни занимают четвертое место с 27 очками. Лидирует «Сокол» (37). В ТОП-3 также входят брянское «Динамо» и белгородский «Салют» (по 31). Следующий матч в рамках 9-го тура первенства России подопечные Сергея Первушина проведут 21 мая дома с раменским «Сатурном». Начало игры в 14:00.