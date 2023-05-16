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НовостиПроисшествия16 мая 2023 6:39

В Липецке рецидивист украл на детской площадке самокат и отдал своему сыну

Теперь липчанину грозит до 2 лет лишения свободы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Полицейские задержали подозреваемого - безработного рецидивиста

Полицейские задержали подозреваемого - безработного рецидивиста

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке рецидивист украл у ребенка самокат и отдал сыну. О пропаже семья потерпевших сообщила в полицию. Мальчик пояснил, что играл на детской площадке у дома по проспекту Победы. Он на некоторое время оставил самокат без присмотра, а потом он исчез. Сумма ущерба – 5 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по уличным камерам видеонаблюдения оперативники вычислили подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 27-летний липчанин. Он пояснил, что гулял с семьей и увидел самокат. Мужчина забрал его и отдал своему сыну. Транспорт вернули законным владельцам.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 2 лет лишения свободы.