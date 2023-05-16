39-летний водитель и пассажир «Опеля» погибли в лобовом ДТП с грузовиком МАЗ под Липецком

Смертельное ДТП в Тербунском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 15 мая в Липецкой области в ДТП с грузовиком погибли два человека. Авария произошла вечером в Тербунском районе на автодороге Хлевеное-Тербуны. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 39-летний водитель «Опеля» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с МАЗ. Водитель и пассажир легковушки получили смертельные травмы.

В тот же день в Липецке на улице Первомайская «Ауди» сбил 10-летнего мальчика и 65-летнюю пенсионерку. Пострадавших доставили в больницу. А на улице Космонавтов 32-летний водитель «Генезис» наехал на 12-летнюю девочку. Медики оказали ей помощь и отпустили.

В селе Ильинка Лев-Толстовского района «Лада Калина» вылетела в кювет. Пострадали 35-летний водитель и три пассажира: дети 11, 12 и 15 лет.