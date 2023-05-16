Автомобиль Ока, сухая трава и квартиры горели в Липецкой области 15 мая

Пожар в квартире дома в районе проспекта Мира в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В понедельник 15 мая в Липецке в девятиэтажном доме по улице Липовская загорелась квартира. На место прибыли 4 пожарных отделений, 3 добровольца и автолестница. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, спасатели справились с огнем. Пострадали вещи и мебель на площади 2 квадратных метра.

В тот же день в поселке Добринка вспыхнул автомобиль Ока. С пламенем боролись 2 спасательных расчета. Итог: сгорел моторный отсек и салон машины на площади 1 квадратный метр. В селе Нижнее Казачье на 50 квадратных метрах полыхала сухая трава. В областном центре, в Грязях и Ельце горел мусор.

Еще одна квартира пострадала от огня в доме в районе проспекта Мира в Липецке. Пламя уничтожило внутреннюю отделку и вещи на площади 4 квадратных метра.