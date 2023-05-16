Жители Липецкой области держат в банках около 190 миллиардов рублей

Жители Липецкой области хранят на депозитах в банках около 190 млрд Фото: Алина ПАЛАГИНА

По данным на 1 апреля 2023 года жители Липецкой области держат на банковских счетах около 190 миллиардов рублей. Сумма сбережений увеличилась на 15% по сравнению с аналогичной датой 2022 года. Липчане предпочли хранить деньги в рублях – 96% средств. На депозиты положили в национальной валюте 181,8 миллиарда рублей.

Делать вклады выгоднее, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Во время инфляции наличные, которые лежат дома, постепенно обесцениваются – товары дорожают. На одну и ту же сумму не получится купить столько же продуктов, сколько и год назад. Банковским сбережениям подобное не грозит, а вкладчик может снять деньги в любой момент.

В первом квартале этого года предприятия Липецкой области положили на счета почти 58 миллиардов, что на 75% больше прошлого года. Индивидуальные предприниматели увеличили сбережения на 44% в сравнении с 2022 годом. Средства на депозитах ИП составили около 9 миллиардов.