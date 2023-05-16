Жителю Липецкой области грозит до 8 лет тюрьмы за незаконное хранение бездымного пороха Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области 64-летний мужчина попал под уголовную статью за незаконное хранение взрывчатых веществ. Согласно ч.1 ст.222 УК РФ ему грозит вплоть до 8 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, с 2004 по 2006 год у жителя Долгоруковского района было разрешение на хранение охотничьего оружия и боеприпасов к нему. В этот период он купил 171,4 г бездымного пороха для изготовления патронов. В 2006 году разрешение аннулировали. Взрывчатые вещества мужчина положил в сейф в гараже, где и хранил до марта 2023 года.

Весной к липчанину пришли полицейские. Они нашли порох и завели на жителя уголовное дело. В настоящее время материалы направили в суд.