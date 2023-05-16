Мать 17-летнего мотоциклиста заплатит 200 тысяч рублей сбитой школьнице под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мать 17-летнего мотоциклиста выплатит 200 тысяч рублей морального вреда сбитой 12-летней школьнице. К такому выводу пришел Липецкий областной суд, оставив без изменения решение Левобережного районного суда.

ДТП случилось в июле 2021 года в Усмани. Юный мотоциклист сбил велосипедистку, которая выехала наперерез ему. Обжалуя решение суда, ответчик резюмировал, что девочка нарушила ряд Правил дорожного движения, создала опасность для себя и других, а также ездила вечером по проезжей части без родителей.

Суд же принял позицию другой стороны, пояснив, что школьница испытала сильную боль, у нее до сих пор проблемы со здоровьем и из-за травм она не может вести привычный образ жизни.

- Мать подростка, являясь владельцем мотоцикла, в нарушение требований закона передала управление своему несовершеннолетнему сыну, не имеющему права управления им, за что была привлечена к административной ответственности, - пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.