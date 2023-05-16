Жители Липецка голосуют за новые названия для двух остановок по улице Механизаторов

В Липецке выбирают новые название для остановок Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жители Липецка предложили переименовать две остановки по улице Механизаторов – «Лицей №12» и «Электрические сети». Горожане голосуют за новые названия на сайте Открытый Липецк.

По поводу первой остановки в мэрию обратился директор колледжа транспорта и дорожного хозяйства в областном центре. Липчанам предоставили несколько вариантов переименования – «Колледж транспорта», «Транспортный колледж» и «Колледж». Также можно написать собственные идеи.

За вторую остановку взялся горожанин Алексей Пригоркин. Он попросил поменять название «Электрические сети» на «Музей ретротехники». В прошлом году за новое наименование отдали голоса около 70% респондентов, но остановку так и не переименовали. В этом году опрос возобновили.

Голосование закончится 17 мая в 18:00. Поучаствовать в опросе можно по ссылке.