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НовостиПроисшествия16 мая 2023 12:00

Под Липецком будут судить рецидивиста, который до смерти забил мать самодельной мухобойкой

Несчастная скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком будут судить рецидивиста, который до смерти забил мать самодельной мухобойкой

Под Липецком будут судить рецидивиста, который до смерти забил мать самодельной мухобойкой

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области направили в суд дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. По версии следствия, с 1 на 2 марта безработный рецидивист из Измалковского района избил мать. Пьяный изверг нанес ей не менее 16 ударов самодельной мухобойкой, руками и ногами по голове и телу.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, у несчастной диагностировали многочисленные переломы ребер, раны и ссадины. Женщина скончалась в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

После трагедии возбудили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Материалы передали в суд. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.