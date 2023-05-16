Под Липецком будут судить рецидивиста, который до смерти забил мать самодельной мухобойкой Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области направили в суд дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. По версии следствия, с 1 на 2 марта безработный рецидивист из Измалковского района избил мать. Пьяный изверг нанес ей не менее 16 ударов самодельной мухобойкой, руками и ногами по голове и телу.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, у несчастной диагностировали многочисленные переломы ребер, раны и ссадины. Женщина скончалась в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

После трагедии возбудили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Материалы передали в суд. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.