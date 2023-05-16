Яровой пшеницей засеяли поля на 230 тысяч гектаров в Липецкой области

Аграрии Липецкой области завершают сев яровых зерновых культур Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Аграрии Липецкой области засеяли яровыми зерновыми культурами 92% полей. С пшеницей уже закончили. В 2023 году под нее отвели 230 тысяч гектаров. Также в регионе увеличили площади под горох и ячмень – более 20 и 170 тысяч гектаров соответственно.

Кукурузу на зерно выращивают в 16 районах области. Растение занимает 38 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба регионального правительства. Люпин засеяли на шести тысячах га, а овес – на двух.

Сахарную свеклу уже посадили на 106 тысячах га из 115. Сев подсолнечника завершили на 82%, сои – на 52%. Также работники сельского хозяйства сажают картофель – работу выполнили на 72% полей.

В шести районах фермеры занимаются столовой свеклой и морковью. Всего в 2023 году площадь для сельскохозяйственных культур составит 1,4 миллиона гектаров.