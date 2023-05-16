Останки погибшего в ВОВ солдата перезахоронили на Евдокиевском кладбище в Липецке

Капсулу с прахом рядового-связиста, погибшего в ВОВ, захоронили в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот вторник, 16 мая, на Евдокиевском кладбище Липецка перезахоронили останки солдата Алексея Кузнецова, погибшего в Великой Отечественной войне. Защитнику Родины воздали воинские почести. Церемонию сопровождал военный оркестр, сообщает пресс-служба мэрии.

Медальон и останки обнаружили 4 мая 2022 года в Псковской области. 3 декабря находки доставили липецким поисковикам. Экспертам удалось выяснить некоторую информацию о герое и разыскать родственников бойца.

Алексей Кузнецов родился в Оханском районе Молотовской области – ныне Пермский край. На фронт отправился 8 июня 1941 года, служил рядовым-связистом 112 стрелковой дивизии 51 стрелкового корпуса 22 армии. Солдат погиб под городом Невель. В областном центре живут внучка и правнучка Алексея.