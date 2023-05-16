Жительница Липецка отдала мошенникам 111 тысяч рублей при покупке путевки в санаторий

Липчанку, собирающуюся в отпуск, обманули мошенники Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мошенники на 111 000 рублей обманули жительницу Липецка при покупке путевки в санаторий. 33-летняя женщина просматривала варианты семейного отдыха в интернете. Ей приглянулось предложение некой туристической фирмы. Она связалась с «консультантом».

С липчанкой так мило побеседовали, что она сразу согласилась оплатить полную стоимость путевки. «Представитель» организации пообещал собеседнице отправить на почту подтверждение покупки и саму путевку. Увы, электронный ящик женщины остался пуст.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, горожанка попала на созданный аферистами «сайт-фальшивку». Липчан просят быть предельно внимательными при покупке путевок, бронировании и аренды жилья, выборе туристического маршрута. Требование 100% предоплаты – повод насторожиться. Стоит проверить, существует ли данная фирма. Ознакомиться с отзывами на нее. Также следует обращать внимание на адресную строку сайта и цветовую гамму. Мошенники могут добавить в название организации лишнюю букву или цифру.