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НовостиПроисшествия16 мая 2023 13:54

Жительница Липецка отдала мошенникам 111 тысяч рублей при покупке путевки в санаторий

Женщина зашла на сайт аферистов, где от нее потребовали 100% предоплаты за услуги
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчанку, собирающуюся в отпуск, обманули мошенники

Липчанку, собирающуюся в отпуск, обманули мошенники

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мошенники на 111 000 рублей обманули жительницу Липецка при покупке путевки в санаторий. 33-летняя женщина просматривала варианты семейного отдыха в интернете. Ей приглянулось предложение некой туристической фирмы. Она связалась с «консультантом».

С липчанкой так мило побеседовали, что она сразу согласилась оплатить полную стоимость путевки. «Представитель» организации пообещал собеседнице отправить на почту подтверждение покупки и саму путевку. Увы, электронный ящик женщины остался пуст.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, горожанка попала на созданный аферистами «сайт-фальшивку». Липчан просят быть предельно внимательными при покупке путевок, бронировании и аренды жилья, выборе туристического маршрута. Требование 100% предоплаты – повод насторожиться. Стоит проверить, существует ли данная фирма. Ознакомиться с отзывами на нее. Также следует обращать внимание на адресную строку сайта и цветовую гамму. Мошенники могут добавить в название организации лишнюю букву или цифру.