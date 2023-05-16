Безработный житель Липецка напал на мужчину в подъезде дома, украв телефон и кольцо

Безработный парень ограбил липчанина в подъезде дома Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полицейские раскрыли грабеж в подъезде дома по улице Студенческий городок. С заявлением обратился 51-летний мужчина. Он пояснил, что днем зашел в пивбар, выпил бокал алкоголя и пошел домой. За ним направился молодой человек. Зайдя в подъезд, незнакомец толкнул жителя и отобрал золотое обручальное кольцо и сотовый телефон. Ущерб составил 48 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Специалисты зашли в бар и сняли с пластикового стакана, из которого пил подозреваемый, отпечатки пальцев. Предполагаемым преступником оказался безработный 22-летний парень.

Телефон липчанин сдал в ремонтную мастерскую за 5 тысяч рублей, а кольцо оставил себе. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы.