Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 15:43

В Липецке два ЧОПа обманом выиграли конкурсы на охрану школ за 28 миллионов рублей

Сотрудники УФАС передали информацию правоохранителям
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке частные охранные организации выиграли торги на 28 миллионов обманным путем

В Липецке частные охранные организации выиграли торги на 28 миллионов обманным путем

Фото: Архив "КП"

Липецкая антимонопольная служба заинтересовалась двумя частными охранными организациями, которые обманом выиграли конкурсы на охрану школ. Как оказалось, ЧОПы предоставили на торгах договоры со строительной фирмой на 857 миллионов рублей. Однако в действительности никаких услуг подрядчику не оказывали.

Благодаря фиктивным документам обманщики получили высокие баллы по критерию опыта и занизили начальную сумму контрактов. Таким образом организации обошли остальных участников аукциона, сообщает пресс служба УФАС по Липецкой области. На охрану школ им должны были выделить 28 миллионов рублей.

Сотрудники УФАС выдали предупреждения ЧОПам и передали информацию правоохранителям. Если фирмы откажутся исполнять законные требования, специалисты возбудят антимонопольные дела.