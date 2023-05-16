В Липецке два ЧОПа обманом выиграли конкурсы на охрану школ за 28 миллионов рублей

В Липецке частные охранные организации выиграли торги на 28 миллионов обманным путем Фото: Архив "КП"

Липецкая антимонопольная служба заинтересовалась двумя частными охранными организациями, которые обманом выиграли конкурсы на охрану школ. Как оказалось, ЧОПы предоставили на торгах договоры со строительной фирмой на 857 миллионов рублей. Однако в действительности никаких услуг подрядчику не оказывали.

Благодаря фиктивным документам обманщики получили высокие баллы по критерию опыта и занизили начальную сумму контрактов. Таким образом организации обошли остальных участников аукциона, сообщает пресс служба УФАС по Липецкой области. На охрану школ им должны были выделить 28 миллионов рублей.

Сотрудники УФАС выдали предупреждения ЧОПам и передали информацию правоохранителям. Если фирмы откажутся исполнять законные требования, специалисты возбудят антимонопольные дела.