Питьевую воду отключат в центре Липецка и 19 микрорайоне в среду 17 мая

В Липецке отключат холодную воду на 11 улицах в среду Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 17 мая, на 11 улицах Липецка отключат питьевую воду. С десяти утра до восьми вечера краны пересохнут в 19 микрорайоне и центре города. Специалисты водоканала проведут плановые ремонтные работы, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Октябрьская, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88а, 89; Фрунзе, 81, 85; Коммунальная, 12, 14, 14а; Максима Горького, 1, 2, 2а, 4, 6, 7, 10, 12; Неделина, 14, 14а, 14в, 14г, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 18; Барашева, 3, 5, 7; Первомайская, 58, 63а, 65, 77в, 79, 81, 83, 85; площадь Торговая, 2, 4, 14, 16а; Московская, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105; Полиграфическая, 4, 6, 8, 8а, 10, 12 и проспект Кувшинова, 1, 4, 6.

Машина с водой приедет на Октябрьскую, 67 и Московскую, 95. Сотрудники предупреждают, что после включения вода может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.