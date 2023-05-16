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НовостиПроисшествия16 мая 2023 17:25

В Липецке пропал 8-летний мальчик в темно-красной куртке и синих туфлях

О местонахождении Максима Мерзалеева неизвестно с 16 мая
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке ищут 8-летнего ребенка

В Липецке ищут 8-летнего ребенка

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 8-летнего мальчика. Ребенок пропал в этот вторник, 16 мая, сообщает региональный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы Максима: рост 140 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Мальчик вышел из дома в темно-красной куртке, белой рубашке, синих школьных брюках и синих туфлях. При себе у ребенка был темно-зеленый рюкзак и синий рюкзачок для обуви.

Жителей, которые видели Максима Мерзалеева, знают, где он может находиться или обладают любой другой полезной для поиска информацией, просят сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 – отряд «ЛизаАлерт» или «112» – экстренные службы. Диспетчеры принимают звонки круглосуточно.