Рецидивист украл у 60-летней женщины двух ягнят за 5 тысяч в деревне под Липецком

26-летний парень украл у деревенской жительницы двух ягнят Фото: Алина ПАЛАГИНА

14 мая в деревне Екатериновка Липецкой области 60-летняя женщина не досчиталась скота. Утром хозяйка зашла в хлев проверить ягнят и поняла, что не хватает двух голов. Деревенская жительница написала заявление в полицию. Стоимость животных оценила в 5 тысяч рублей.

Правоохранители поймали подозреваемого. Им оказался 26-летний безработный рецидивист, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Поздно вечером 13 мая парень перелез через забор и направился в сарай. Воришка положил ягнят в мешок и принес к себе домой. Животных держал в хлеву. Стражи порядка вернули пропажу владелице.

Полицейские возбудили дело по части 2 статье 158 УК «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Рецидивисту грозит до пяти лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.