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НовостиПроисшествия17 мая 2023 6:34

Пожарные эвакуировали трех человек из горящей трехэтажки в Грязях Липецкой области

Пламя тушили четыре расчета МЧС и два добровольца
Алина ПАЛАГИНА
В Грязях вспыхнул многоквартирный трехэтажный дом

В Грязях вспыхнул многоквартирный трехэтажный дом

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ночью минувшего вторника, 16 мая, в Грязях Липецкой области загорелся многоквартирных трехэтажный дом. Диспетчерам позвонили в 23:25. На место происшествия приехали четыре пожарных машины и автолестница. Пламя помогали тушить два добровольца.

Из здания эвакуировали трех человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. К счастью, никто не пострадал. Огонь повредил мебель, внутреннюю отделку комнаты и коридора на площади в 30 квадратов.

Этой же ночью в Усмани вспыхнул частный кирпичный дом площадью в 117 квадратов. На улицу Маяковского прибыли два расчета МЧС. К сожалению, постройка полностью сгорела. Пожарные успели спасти соседнее здание. Никто из жителей не пострадал.

В Усмани сгорел кирпичный частный дом на площади в 117 квадратов

В Усмани сгорел кирпичный частный дом на площади в 117 квадратов

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.