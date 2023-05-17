Пожарные эвакуировали трех человек из горящей трехэтажки в Грязях Липецкой области

В Грязях вспыхнул многоквартирный трехэтажный дом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ночью минувшего вторника, 16 мая, в Грязях Липецкой области загорелся многоквартирных трехэтажный дом. Диспетчерам позвонили в 23:25. На место происшествия приехали четыре пожарных машины и автолестница. Пламя помогали тушить два добровольца.

Из здания эвакуировали трех человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. К счастью, никто не пострадал. Огонь повредил мебель, внутреннюю отделку комнаты и коридора на площади в 30 квадратов.

Этой же ночью в Усмани вспыхнул частный кирпичный дом площадью в 117 квадратов. На улицу Маяковского прибыли два расчета МЧС. К сожалению, постройка полностью сгорела. Пожарные успели спасти соседнее здание. Никто из жителей не пострадал.