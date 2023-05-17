ОРВИ заболели 4 401 человек в Липецкой области за неделю

За неделю в Липецкой области гриппом заболели четыре человека Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области 4 401 человек заболел ОРВИ. Среди них гриппом В заразились 3 жителя, а гриппом А (H1N1)pdm – один. Заболеваемость в регионе снизилась почти на 3% и не превышает эпидемической нормы.

Большинство пациентов находятся в областном центре. В поликлиники с симптомами острых респираторных инфекций обратились 3 012 горожан. Врачи зафиксировали в Липецке три случая гриппа, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Результаты анализов в лабораториях показали, что в области преобладают адено- и риновирусы – по 20%, вирусы гриппа и парагриппа – по 13% и сезонные коронавирусы – 10%.

Медики предостерегают липчан от самолечения. В случае первых признаков простуды советуют общаться в больницы. «Терапия» без присмотра врача особенно опасна для людей с хроническими болезнями, маленьких детей, пенсионеров и беременных женщин.