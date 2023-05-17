Жителя Усмани обвиняют в покушении на убийство приятеля во время пьяной ссоры

45-летнего усманца обвиняют в покушении на убийство Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области 45-летнего жителя Усмани обвиняют в покушении на убийство. 26 декабря прошлого года мужчина зашел в гости к 40-летнему приятелю. Товарищи выпивали. В какой-то момент между знакомыми вспыхнула ссора. Пьяный усманец схватился за кухонный нож и два раза ударил им в спину друга, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Когда опасный гость замахнулся третий раз, хозяин дома увернулся. Мужчина выбежал во двор, завел машину и поехал в больницу. Врачи отправили несчастного в реанимационное отделение. Потерпевший выжил. Специалисты заключили, что пострадавшему причинили вред здоровью средней тяжести.

Во время допроса подозреваемый частично признал вину и рассказал свою версию случившегося. Следователи расценили историю как попытку избежать наказания. Правоохранители направят в суд дела по части 3 статье 30 и части 1 статье 105 УК «Покушение на убийство».