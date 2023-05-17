Пять человек пострадали в тройном ДТП с «Ладой», «Фордом» и ВАЗом на трассе под Липецком

Пять человек пострадали в тройном ДТП на трассе под Липецком Фото: принтскрин видео.

В среду 17 мая в ДТП под Липецком пострадали пять человек. Авария произошла в 8.30 утра на 59 километре трассы Становое-Троекурово-Лебедянь. 24-летний водитель «Лады Гранты» протаранил стоящий на светофоре «Форд» под управлением 49-летнего мужчины. От удара иномарка врезалась в стоящий спереди «ВАЗ».

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, травмы получили водители «Лады Гранты» и «Форда», а также пассажирки иномарки 68, 64 и 39 лет. По предварительным данным, водитель «Гранты» двигался слишком быстро, не успел затормозить, что и стало причиной ДТП.

Кстати, участок дороги, где случилась авария, ремонтируют. Автомобилисты как раз ждали разрешительный сигнал светофора, чтобы проехать его.