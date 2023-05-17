Питьевую воду отключат на 11 улицах Липецка в четверг 18 мая

В четверг холодную воду перекроют жителям домов на 11 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 18 мая, в Липецке отключат питьевую воду на 11 улицах. Специалисты водоканала проведут ремонтные работы. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов на улицах 15 микрорайон, 1/2, 1/3,1/4, 2/2, 2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23а, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37; проезд Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 16, 12, 14а, 18, 27а, 29; Папина, 6, 6а; Достоевского, 71; Водопьянова, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18; Студенческий Городок, 10, 11, 13, 14 и в частном секторе на Достоевского, Хмельницкого и Крылова. Машина с водой приедет на Папина, 6.

Также подачу ресурса ограничат липчанам на Хорошавина, 3; проспект Победы, 89, 91, 91а, 93, 93а, 95 и Меркулова, 51, 53, 55. Воду привезут на Хорошавина, 3; проспект Победы, 91 и Меркулова, 51.

Горожан предупреждают, что после включения вода может временно течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номера: *6048, 236-048.