Пенсионеров и многодетные семьи в Липецкой области подключат к чат-боту «Патронаж»

В Липецкой области планируют присоединить к системе «Патронаж» многодетные семьи и пенсионеров Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту среду, 18 мая, в правительстве Липецкой области обсудили расширение системы «Патронаж». К сервису планируют подключить пенсионеров и многодетные семьи. На данный момент электронным помощником пользуются родственники бойцов СВО и беременные женщины, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В программе родители и пожилые липчане смогут связаться с кураторами. Многодетным семьям предоставят возможность ознакомиться с социальной поддержкой и оформить услуги. Также чат-бот будет присылать уведомления о культурных мероприятиях, которые проходят в городе.

Также предложили подсоединить к платформе органы власти. Таким образом надеются быстрее решать проблемы жителей и получать обратную связь. Появилась идея использовать «Патронаж» еще и в работе с сельскохозяйственными предприятиями и бизнесом.