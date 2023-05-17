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НовостиОбщество17 мая 2023 16:30

Пенсионеров и многодетные семьи в Липецкой области подключат к чат-боту «Патронаж»

Сервисом уже пользуются беременные женщины и родственники бойцов СВО
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области планируют присоединить к системе «Патронаж» многодетные семьи и пенсионеров

В Липецкой области планируют присоединить к системе «Патронаж» многодетные семьи и пенсионеров

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту среду, 18 мая, в правительстве Липецкой области обсудили расширение системы «Патронаж». К сервису планируют подключить пенсионеров и многодетные семьи. На данный момент электронным помощником пользуются родственники бойцов СВО и беременные женщины, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В программе родители и пожилые липчане смогут связаться с кураторами. Многодетным семьям предоставят возможность ознакомиться с социальной поддержкой и оформить услуги. Также чат-бот будет присылать уведомления о культурных мероприятиях, которые проходят в городе.

Также предложили подсоединить к платформе органы власти. Таким образом надеются быстрее решать проблемы жителей и получать обратную связь. Появилась идея использовать «Патронаж» еще и в работе с сельскохозяйственными предприятиями и бизнесом.