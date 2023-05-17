12-летний подросток в клетчатых шортах пропал в Липецке

В Липецке ищут пропавшего 12-летнего школьника Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В эту среду, 17 мая, в Липецке пропал 12-летний школьник. Ярослав Мальков вышел из дома в районе улицы Зегеля примерно в пять часов вечера. Подросток может быть дезориентирован, сообщает региональная общественная организация «Поиск пропавших детей».

Приметы ребенка: ростом 150 сантиметров, темные волосы, голубые глаза, полное телосложение, красные пятна по всему лицу.

Одежда мальчика: белые шорты в черную клетку, черная футболка и черные кроссовки.

Жителей региона, которые видели подростка или знают, где он может находиться, просят позвонить в полицию – «02»; липецким волонтерам – 8 (4842) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 или написать информацию о пропавшем по электронной почте – ppdlip@mail.ru.