Два пожарных расчета и четыре добровольца тушили сарай в Вислой Поляне Липецкой области

В Липецкой области сгорел сарай на площади в 18 квадратов Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Утром этого четверга, 18 мая, в Тербунском районе Липецкой области загорелся кирпичный сарай площадью в 18 квадратных метров. В диспетчерскую позвонили в 05:15, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожарных вызвали в пять часов утра Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В деревню Вислая Поляна на улицу Центральная приехали два пожарных расчета. Пламя помогали тушить четыре добровольца. Постройка с шиферной крышей и хранящиеся в ней вещи сгорели. К счастью, никто не пострадал.

Также около 12 часов ночи в областном центре сотрудникам МЧС позвонили жильцы пятиэтажного дома на улице Ангарская. На вызов отправились четыре пожарных машины и автолестница. Однако с огнем справились до прибытия спасателей. Пламя повредило мебель на площади в два квадрата.