Водитель «Джили» сбил 65-летнюю пенсионерку на Космонавтов в Липецке

В ДТП пострадала 65-летняя жительница Липецка Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувшую среду, 17 мая, в Липецке на улице Космонавтов произошло ДТП. 57-летний водитель «Джили» сбил пожилую горожанку, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 65-летнюю пенсионерку с травмами увезли в больницу.

В тот же день в Липецком районе в аварии пострадал 61-летний автомобилист за рулем «Ягуара». Мужчина ехал на улице Надречная в селе Воскресеновка и не справился с управлением. Машина угодила в кювет и перевернулась. Водитель попал в больницу.

За сутки жители региона нарушили ПДД 4 869 раз. Инспекторы поймали шесть пьяных автолюбителей. 59 липчан ехали за рулем без ремня безопасности. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Дорожные камеры записали 4 535 случаев, когда водители превышали скорость, выезжали на встречную полосу и неправильно парковались.