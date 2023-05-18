Бывший юрист госучреждения получил взятку в 160 тысяч за проигранное судебное дело в Ельце

В Липецкой области будут судить бывшего юриста госучреждения за крупную взятку Фото: Алина ПАЛАГИНА

Первый зампрокурора в Ельце Липецкой области утвердил обвинение по уголовному делу бывшего юриста государственного учреждения. Экс-сотрудник должен был защищать интересы работодателя по финансово-имущественным спорам.

Однако две строительные фирмы решили переманить работника на свою сторону. Цена вопроса за проигранное в суде дело составила 720 тысяч рублей. В качестве «аванса» предприниматели заплатили 160 тысяч. Оставшуюся часть взятки договорились отдать позже, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Расследованием занимались сотрудники регионального СУ СКР. Бывшего ведущего юрисконсульта обвиняют по пункту «в» части 5 статье 290 УК за крупную взятку и бездействие. Мужчине грозит до 12 лет колонии. Уголовное дело направили в суд.