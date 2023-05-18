Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2023 9:45

ВИЧ-инфекцию нашли у 98 человек за четыре месяца в Липецкой области

Большинство пациентов – в возрасте от 30 до 49 лет
Алина ПАЛАГИНА
За четыре месяца в Липецкой области зарегистрировали 98 ВИЧ-положительных пациентов

За четыре месяца в Липецкой области зарегистрировали 98 ВИЧ-положительных пациентов

Фото: Архив "КП"

За четыре месяца 2023 года в Липецкой области ВИЧ-инфекцию нашли у 98 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель снизился на 2,2%.

Большинство новых пациентов – в возрасте от 30 до 49 лет, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Около 65% ВИЧ-инфицированных – мужчины. За последние пять лет вирус иммунодефицита человека, в основном, получают через половой акт.

Врачи напоминают, что при своевременной диагностике и лечении носители ВИЧ могут полноценно жить и создавать семьи. Медики советуют жителям пройти бесплатное обследование. Сделать это можно в поликлиниках по месту жительства и в «Липецком областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» на Гагарина, 135.

За дополнительной информаций обращайтесь по номеру Единого Консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43 или на сайте.