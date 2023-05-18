На ремонт санатория «ЛипецкКурорт» потратят более двух миллиардов рублей

В Липецке планируют восстановить санаторий Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке планируют возродить санаторий. На ремонт здравницы потратят более двух миллиардов рублей, сообщила в телегам-канале пресс-служба регионального правительства.

«ЛипецкКурорт» хотят сделать лучшим в Черноземье. Инвесторы вложатся не только в реконструкцию здания, но и благоустройство всей территории и набор новых сотрудников. Также деньги пойдут на строительство медицинского кластера, бассейнов и СПА.

В областном центре отдыхающим предложат «липецкие» методы оздоровления – с помощью лечебных грязей и минеральной воды. В санатории можно будет пройти полный курс терапии, но работающим горожанам тоже предложат варианты. Липчанам предоставят возможность посещать процедуры по вечерам.