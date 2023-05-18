Правительство РФ возместит аэропорту Липецка часть расходов из-за ограничения полетов

Липецкому аэропорту направят субсидии на оплату по кредитам и займам Фото: Алина ПАЛАГИНА

Правительство РФ поддержит аэропорты в южных и центральных регионах страны из-за ограничения полетов. Из резервного фонда Кабинета министров выделили около 2,5 миллиарда рублей. Часть расходов возместят, в том числе и Липецкому аэропорту.

Речь идет о периоде с декабря 2022 по март 2023 года. Субсидии направят на оплату процентов по кредитам и займам, сообщило Правительство России. Воздушные гавани смогут вложиться и в развитие – потратить деньги на инфраструктурный кредит.

Также помощь получат аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Однако, по сколько средств направят каждому региону, пока неизвестно.