Питьевую воду отключат 62 домам на восьми улицах Липецка в пятницу 19 мая

19 мая без холодной воды останутся жители домов на восьми улицах Фото: Архив "КП"

В пятницу, 19 мая, в Липецке отключат питьевую воду на восьми улицах. Подачу ресурса ограничат 62 домам. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера. Специалисты водоканала проведут ремонтные работы, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Игнатьева, 32; Липовская, 3/3, 5/2; Семашко, 25, 25/2; проспект 60 лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47; бульвар Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Стаханова, 26, 28, 28а, 30, 30а, 34; Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а 32, 32а, 30б, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44 и Кривенкова, 3, 5, 7, строение 2а. Машина с водой приедет на Игнатьева, 32 и бульвар Шубина к домам 20 и 15.

Сотрудники предупреждают, после включения вода может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.