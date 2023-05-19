Два товарища украли велосипед за 5 тысяч ради развлечения в Данкове Липецкой области

В Данкове два парня украли велосипед, чтобы прокатиться Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Инцидент произошел в Липецкой области вечером 9 мая. Жительница Данкова поставила велосипед в подъезд, а пристегнуть забыла. На следующее утро транспорт исчез. Владелица написала заявление в полицию. Правоохранители обнаружили пропажу. Затем стражи порядка нашли подозреваемых – двух местных жителей.

Как оказалось, товарищи украли транспорт за 5 тысяч рублей ради развлечения. Во время вечернего променада парням захотелось прокатиться на велосипеде, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Желание исполнилось.

Пропажу вернули хозяйке Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Молодые люди увидели чужую вещь и забрали себе. Вдоволь накатавшись, данковчане не стали возвращать двухколесный транспорт на место. Подозреваемые побоялись ехать домой на ворованном и бросили велосипед в другом подъезде.

Жителям Данкова грозит до пяти лет колонии по пункту «а» части 2 статье 158 УК «Кража». Также парней подозревают в воровстве еще двух велосипедов.