Четыре добровольца и две пожарные машины тушили горящие сараи в селе под Липецком

В Липецкой области сгорели два деревянных сарая Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувший четверг, 18 мая, около восьми часов утра в Хлевенском районе вспыхнули два деревянных сарая. В село Синдяково на улицу Молодежная тушить возгорание приехали две пожарных машины. Также спасателям помогали четыре добровольца, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Площадь первой постройки составила 35 квадратных метров, а второй – 24. У обоих конструкций крыша сделана из шифера. В одном сарае пламя повредило внутреннюю отделку по всей площади, соседнее сооружение сгорело полностью. Также огонь захватил два легковых прицепа. Никто не пострадал.

В этот же день произошел пожар в Лебедяни. В диспетчерскую позвонили вечером – в половине девятого. На улице Машиностроителей воспламенилось бесхозное двухэтажное здание с металлической крышей. С огнем боролись три расчета МЧС. Пострадала внутренняя отделка заброшки.