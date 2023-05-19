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НовостиПроисшествия19 мая 2023 9:51

Пьяный житель Липецкой области 17 раз ударил ножом ухажера сестры в шею и лицо

Обвиняемому грозит до 15 лет колонии
Алина ПАЛАГИНА
Жителя Чибисовки обвиняют в убийстве 59-летнего знакомого

Жителя Чибисовки обвиняют в убийстве 59-летнего знакомого

Фото: Юлия КЛЮЕВА

57-летнего жителя деревни Чибисовка Липецкой области обвиняют в убийстве. Преступление произошло на площади Мира 19 февраля прошлого года. По данным следствия, мужчина пригласил в гости 59-летнего знакомого. Приятели выпивали. Товарищу приглянулась сестра хозяина дома. Пьяный брат не оценил ухаживания за его родственницей и разозлился.

Обвиняемый схватился за нож и ударил друга 17 раз в шею и лицо, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Раны оказались смертельными. Тело знакомого вытащил за забор и оставил на снегу.

Во время расследования подозреваемый находился под стражей. Мужчина признал вину и дал показания на месте преступления. Жителю Чибисовки грозит до 15 лет колонии по части 1 статье 105 УК «Убийство».