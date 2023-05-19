Под Липецком спасатели подняли со дна пруда «Ладу Приору»

Под Липецком спасатели подняли со дня пруда «Ладу Приору» Фото: УГПСС Липецкой области

Под утро 19 мая в Липецкой области в пруду утонул автомобиль. Сигнал о происшествии поступила спасателям в 03.30. Дежурная смена выехала к водоему в селе Мокрое Краснинского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, в пруд съехала «Лада Приора». Спасатели с помощью специнструментов подняли машину на сушу и передали владельцу. К счастью, никто из людей не пострадал.

Чуть позже в 10.38 сотрудники УГПСС тушили пожар в садоводческом товариществе Желтые Пески в районе областного центра. Там вспыхнул дом. Итог: сгорела крыша. Причину произошедшего устанавливают специалисты.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно.