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НовостиПроисшествия19 мая 2023 14:52

Под Липецком спасатели подняли со дна пруда «Ладу Приору»

Машина угодила в водоем в Краснинском районе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком спасатели подняли со дня пруда «Ладу Приору»

Под Липецком спасатели подняли со дня пруда «Ладу Приору»

Фото: УГПСС Липецкой области

Под утро 19 мая в Липецкой области в пруду утонул автомобиль. Сигнал о происшествии поступила спасателям в 03.30. Дежурная смена выехала к водоему в селе Мокрое Краснинского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, в пруд съехала «Лада Приора». Спасатели с помощью специнструментов подняли машину на сушу и передали владельцу. К счастью, никто из людей не пострадал.

Чуть позже в 10.38 сотрудники УГПСС тушили пожар в садоводческом товариществе Желтые Пески в районе областного центра. Там вспыхнул дом. Итог: сгорела крыша. Причину произошедшего устанавливают специалисты.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно.