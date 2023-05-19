Губернатор области Игорь Артамонов наградил летчиков в честь 70-летия Липецкого авиацентра Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Липецкий авиацентр отмечает 70-летний юбилей. В честь праздника губернатор региона Игорь Артамонов вручил летчикам награды. Он пожелал им крепкого здоровья, дальнейших успехов в труде, счастья и благополучия.

Напомним, что 4-й государственный ордена Ленина Краснознаменный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороы РФ им. В.П. Чкалова сформировался 19 мая 1953 года в Тамбове. В 1954 году его перевели в Воронеж, а в 1960 году – в Липецк. В авиацентре проходили подготовку летчики и космонавты, в том числе 43 Героя России и Советского Союза. Здесь готовят не только пилотов, но и самолеты. Летчики одними из первых в стране обкатывают современную технику.

- Поздравил личный состав авиацентра с праздником, вручил награды, - написал в своем телеграм-канале Артамонов. - Личный состав выполняет задачи в рамках СВО. Гордимся нашими отважными пилотами, штурманами, инженерами – всеми, кто бережёт мир в небе и на земле.