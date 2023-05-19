Жителям 9 микрорайона Липецка отключат холодную воду в субботу 20 мая

В Липецке отключат холодную воду 20 мая Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 20 мая в Липецке отключат холодную воду. Ресурс ограничат жителям 9 микрорайона. Причина – ремонтные работы на сетях в областном центре.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Черноземная, 32; Западная, 44; 9 микрорайон, 45. Также краны пересохнут в частном секторе: улицы Авиационная, Аэродромная, Донецкая, Днепровская, Луговая, Западная, Товарищеская, 40 лет ВЛКСМ, Черноземная, Яна Фабрициуса.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №32 по улице Черноземная. Более подробную информацию об отключениях горожане могут получить в диспетчерской компании по телефонам: *6048, 236-048. Кстати, после ремонтных работ вода некоторое время может быть мутной.