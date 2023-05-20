Волейбольный клуб «Липецк» проиграл «атомным» и сделал первый шаг к вылету из Суперлиги

Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Накануне, 19 мая, в Липецке состоялся первый матч серии за путевку в Суперлигу. Худшая команда элитного дивизиона – «Липецк» принимала чемпиона высшей лиги «А» - курский «ЮЗГУ-Атом».

Гости с первого сета взяли игру под свой контроль (25:20), и даже небольшая пробуксовка во втором (24:26) не повлияла на развитие событий. В третьей партии курянки оказались на голову сильнее (25:13). «Липецк» попытался во второй раз выправить ситуацию, но «атомные» дожали соперниц – 25:23 и суммарные 3:1.

Сегодня, 20 мая, состоится второй матч серии. Он также пройдет в Липецке. Начало игры в 17:30. Третья встреча запланирована на 24 мая (Курск), четвертая и пятая (если понадобятся) пройдут 25 мая в Курске и 28 мая в Липецке соответственно.