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НовостиПроисшествия20 мая 2023 10:44

Жителю Липецкой области грозит до 8 лет за незаконное хранение пороха и обреза ружья

Мужчина не сдал оружие и взрывчатые вещества в полицию, когда ему аннулировали разрешение
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Жителю Липецкой области грозит до 8 лет тюрьмы за незаконное хранение пороха и обреза ружья

Жителю Липецкой области грозит до 8 лет тюрьмы за незаконное хранение пороха и обреза ружья

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области будут судить 60-летнего мужчину за незаконное хранение оружия и пороха. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Во время рейда полицейские нашли у жителя Задонского района 2 жестяные банки с сыпучим веществом и предмет, похожий на обрез ружья. Экспертиза подтвердила, что в емкости взрывчатое вещество, а предмет – обрез одноствольного гладкоствольного куркового ружья 16 калибра.

Мужчина пояснил, что несколько лет назад нашел обрез в заброшенном строении в деревне, а порох купил в магазине, когда был охотником. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, у задончанина аннулировали разрешение на право хранить и носить огнестрельное оружие и патроны к нему. Однако, мужчина не сдал свое «богатство» правоохранителям, хотя знал об ответственности.