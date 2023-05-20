Жителю Липецкой области грозит до 8 лет за незаконное хранение пороха и обреза ружья

Жителю Липецкой области грозит до 8 лет тюрьмы за незаконное хранение пороха и обреза ружья Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области будут судить 60-летнего мужчину за незаконное хранение оружия и пороха. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Во время рейда полицейские нашли у жителя Задонского района 2 жестяные банки с сыпучим веществом и предмет, похожий на обрез ружья. Экспертиза подтвердила, что в емкости взрывчатое вещество, а предмет – обрез одноствольного гладкоствольного куркового ружья 16 калибра.

Мужчина пояснил, что несколько лет назад нашел обрез в заброшенном строении в деревне, а порох купил в магазине, когда был охотником. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, у задончанина аннулировали разрешение на право хранить и носить огнестрельное оружие и патроны к нему. Однако, мужчина не сдал свое «богатство» правоохранителям, хотя знал об ответственности.