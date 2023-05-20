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НовостиОбщество20 мая 2023 15:12

В Липецкой области до +24 градусов тепла, дожди и грозы в воскресенье 21 мая

Ветер северо-восточный 5-10 м/с
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области до +24 градусов тепла, дожди и грозы в воскресенье 21 мая

В Липецкой области до +24 градусов тепла, дожди и грозы в воскресенье 21 мая

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 21 мая в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью преимущественно без осадков. Столбик термометра будет колебаться от +6 до +11 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Днем в регионе небольшой дождь, местами грозы. Воздух прогреется до 24 градусов тепла. Ветер усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт.ст.

В начале рабочей недели в Липецке будет пасмурно. В темное время суток до 14 градусов выше ноля и небольшие осадки. Днем в областном центре около 24 градусов со знаком «плюс». Ветер восточной четверти 7-9 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 752 мм рт.ст.