Липецкие волейболистки стали еще ближе к высшей лиге «А»

Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Накануне, 20 мая, в Липецке состоялся второй матч серии (до трех побед) за путевку в Суперлигу. Худшая команда элитного дивизиона – «Липецк» принимала чемпиона высшей лиги «А» - курский «ЮЗГУ-Атом». Если в первом поединке наши девушки смогли взять одну партию, то вчера игра прошла при более чем очевидном преимуществе «атомных». Итоговый счет – 25:18, 25:19, 25:18 и 3:0 по сумме в пользу курянок.

- Я не знаю, как смотрится со стороны, специалистов много, я считаю, что команда старается что-то делать. Если кто-то чего-то не понимает, пусть придет на тренировку, и поговорим. Может это будет сейчас в свете этих двух игр звучать смешно, но мы поедем в Курск биться, - пообещал главный тренер ВК «Липецк» Андрей Смирнов.

Третья встреча пройдет 24 мая в СК ЮЗГУ. Начало в 18:00. Четвертый и пятый (если понадобятся) матчи состоятся 25 мая в Курске и 28 мая в Липецке соответственно.