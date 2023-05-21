Жители десятка улиц в Липецке останутся без воды и электричества 22 мая

Подачу электричества временно приостановят в Липецке в понедельник, 22 мая. Ресурса не будет с 9 утра до 17 часов по адресам: пер. Витебский 9, пер. Данковский, ул. Полетаева, 15, 44а, 66а, 68а, ул. Тюленина, 11, 12, 13, 3, Депутатская д. 61, 92, 94, пр-т Победы, 61

Также администрация города сообщила об отключениях холодной воды. В понедельник «РВК-Липецк» проведет очередной этап работ на сетях. С 10 утра до 20 часов краны пересохнут по адресам:

- ул. Юношеская, 39, 39а, 43а, 43м, ст43п, 43/2, 43/3, ст43Б, ст43Г, ст43Г/1, 43Д.

- ул. Киевская, 1; ул. Депутатская, 83.

Подвоз воды: Юношеская, 39 и Киевская, 1.