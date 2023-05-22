83-летняя женщина погибла в пожаре в жилом доме под Липецком

С огнем боролись 2 пожарных отделения Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В субботу 20 мая в Липецкой области загорелся жилой кирпичный дом. Пожар случился в Усмани на улице Чернышевского. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 2 спасательных расчета. Несмотря на их усилия, пламя повредило внутреннюю отделку и вещи на площади 4 кв.м. Погибла 83-летняя женщина.

В тот же день в селе Девица Усманского района полыхал трактор. В селе Фащевка Грязинского района – кирпичный сарай. Пожарным вовремя уда-лось остановить огонь – он не успел перекинуться на остальные постройки.

В Липецке на Юношеской горело здание производственного цеха. В районе улицы Орловская вспыхнул металлический гараж. В заброшенном здании на Краснозаводской спасатели тушили горящий мусор на площади 30 кв.м.