На замену водопроводов и теплосетей в Липецкой области потратят 1,5 млрд за два года

В Липецкой области стартовала программа модернизации тепло- и водоснабжения Фото: Юлия КЛЮЕВА

В 2023-2024 годах на модернизацию ЖКХ Липецкая область потратит 1,5 миллиарда рублей. Часть денег выделили из федеральной казны – 934,7 миллиона. За два года специалисты заменят 139,2 километра труб водопроводов и теплосетей. Также рабочие отремонтируют пять котельных.

В этом году планируют обновить 38 объектов, а следующем – 54. Программа коснется областного центра, Ельца, Воловского, Грязинского, Данковского, Добринского, Добровского, Долгоруковского, Елецкого, Задонского, Измалковского, Лебедянского, Лев-Толстовского, Усманского и Чаплыгинского районов. Речь идет о 18,9 тысяч жителей, сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ.

Большинство районов ждут работы с водоснабжением – 135,1 километра. 4,1 километра теплосетей улучшат в Липецке и Ельце. В пяти селах Добровского района реконструируют котельные для социальных учреждений.