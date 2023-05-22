16-летний мотоциклист пострадал в ДТП с автобусом ПАЗ под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 21 мая в Липецкой области столкнулись автобус ПАЗ с 56-летним водителем и мотоцикл. За рулем байка находился 16-летний подросток. Авария произошла в Данкове на улице Мира. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, парня с травмами доставили в больницу.

Ранее 20 мая в Липецком районе столкнулись УАЗ «Патриот» и «Шевроле». Пострадали 32-летний водитель иномарки и его 18-летняя пассажирка. В тот же день в Усманском районе на автодороге Усмань-Березняговка перевернулся 16-летний мопедист с 17-летним пассажиром.

По всем фактам ДТП проводится расследование. Липчан просят быть внимательнее за рулем и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.