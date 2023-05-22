Родителям трех погибших бойцов СВО вручили ордена Мужества на площади Героев в Липецке

В Липецке прошел митинг в честь погибших в локальных войнах Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот понедельник, 22 мая, в Липецке на площади Героев прошел митинг в честь погибших в локальных войнах. На мероприятии родителям трех погибших бойцов СВО вручили ордена Мужества, сообщает пресс-служба мэрии. Награды посмертно присудили Андрею Лобкису, Денису Мамажаеву и Алексею Чеснокову.

На митинге собрались представители регионального правительства, администрации города, силовых структур, священнослужители и депутаты.

Липчане возложили цветы к памятнику "Скорбящие матери" Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

– Мы всегда будем помнить тех, кто мужественно и честно исполнил свой воинский долг, – отметил первый замгубернатора Александр Рябченко. – Всегда будем благодарны родителям, воспитавшим достойных сыновей.

Жители областного центра почтили павших минутой молчания. Также липчане возложили цветы к памятнику «Скорбящие матери».