Рецидивист угнал ВАЗ, врезался в столб и столкнул машину в пруд в селе под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В воскресенье 21 мая в Липецкой области у жительницы Усмани угнали ВАЗ-2101. Автомобиль, припаркованный у дома по улице Школьная, исчез рано утром. Позже полицейские обнаружили машину в пруду села Студенки.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемый в угоне – безработный 27-летний рецидивист. Мужчина пояснил, что увидел ВАЗ, вскрыл его, вырвал из панели управления провода, завел его и поехал кататься. Счастливый момент длился недолго – горе-водитель врезался в столб. Чтобы скрыть следы преступления, злодей столкнул угнанную машину в водоем.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.