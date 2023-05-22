Овощи подорожали на 10% за апрель в Липецкой области, свинина – на 4%

В Липецкой области за апрель больше всего подорожали овощи Фото: Алина ПАЛАГИНА

За апрель 2023 года в Липецкой области цены на продукты и товары выросли на полпроцента, а с начала года – на 2%. Больше всего за месяц подорожали овощи – 10%. Стоимость свинины поднялась на 4%, а сахара – 3%.

По данным Липецкстата, цена хлеба, консервированных овощей, мороженого, фруктов и цитрусовых увеличилась на 2%. Мясо птицы, рыбные и копченые изделия, сливочное масло стали продавать дороже на 1%.

Сметана и куриные яйца, наоборот, подешевели в регионе на 5-6% за апрель. Стоимость пшеничной муки, соли, пастеризованного молока и печенья снизилась на 3%. Уменьшилась цена йогурта, маргарина, подсолнечного масла, фруктово-ягодных консервов – 2%. Колбаса, сыр, макароны, крупы, чай, кофе, какао и алкоголь – 1%.