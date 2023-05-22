Погоню со стрельбой по колесам устроили за пьяным водителем ВАЗа без прав под Липецком

Полицейским пришлось стрелять по колесам ВАЗа, чтобы остановить пьяного водителя под Липецком Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области полицейским пришлось стрелять по колесам ВАЗа, чтобы остановить пьяного водителя. Наряд ДПС заметил лихача на улице Советской в Чаплыгине. Они потребовали автомобилиста остановиться, но тот лишь увеличил скорость.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские преследовали водителя, который грубо нарушал Правила дорожного движения. В итоге автоинспектор сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем открыл огонь по задним колесам ВАЗа. Несмотря на это, злодей попытался уйти от погони задним ходом, но его заблокировал патрульный автомобиль.

За рулем «жигулей» оказался 32-летний мужчина. Он явно был пьян. От прохождения медосвидетельствования отказался. Кстати, водительских прав у него никогда не было. Машину лихач купил неделю назад.

На жителя Чаплыгинского района составили административные протоколы по различным статьям. За отказ от медосвидетельствования и отсутствие удостоверения его арестовали на 13 суток.