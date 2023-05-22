Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 мая 2023 14:50

Погоню со стрельбой по колесам устроили за пьяным водителем ВАЗа без прав под Липецком

Автомобилист пытался скрыться от сотрудников ДПС
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Полицейским пришлось стрелять по колесам ВАЗа, чтобы остановить пьяного водителя под Липецком

Полицейским пришлось стрелять по колесам ВАЗа, чтобы остановить пьяного водителя под Липецком

Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области полицейским пришлось стрелять по колесам ВАЗа, чтобы остановить пьяного водителя. Наряд ДПС заметил лихача на улице Советской в Чаплыгине. Они потребовали автомобилиста остановиться, но тот лишь увеличил скорость.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские преследовали водителя, который грубо нарушал Правила дорожного движения. В итоге автоинспектор сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем открыл огонь по задним колесам ВАЗа. Несмотря на это, злодей попытался уйти от погони задним ходом, но его заблокировал патрульный автомобиль.

За рулем «жигулей» оказался 32-летний мужчина. Он явно был пьян. От прохождения медосвидетельствования отказался. Кстати, водительских прав у него никогда не было. Машину лихач купил неделю назад.

На жителя Чаплыгинского района составили административные протоколы по различным статьям. За отказ от медосвидетельствования и отсутствие удостоверения его арестовали на 13 суток.